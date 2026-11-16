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    അൽ ഹസ്മ്– റുസ്താഖ് റോഡിൽ 2.4 കിലോമീറ്ററിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

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    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ അൽ ഹസ്മ്– റുസ്താഖ് റോഡിൽ 2.4 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായാണ് വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതെന്ന് ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    അൽ ഹസ്മ് റൗണ്ട് എബൗട്ടിനും അൽ വാഷിൽ റൗണ്ട് എബൗട്ടിനുമിടയിലാണ് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാർ ബദൽ പാതകൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Traffic restriction on a 2.4-kilometer stretch of the Al Hazm–Rustaq road
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