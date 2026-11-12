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    അൽ അൻസബ് പാലത്തിന് സമീപം നാലു ദിവസം ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

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    അൽ അൻസബ് പാലത്തിന് സമീപം നാലു ദിവസം ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
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    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ അ​ൻ​സ​ബ് പാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ 11 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. അ​ൻ​സ​ബ്-​അ​ൽ ജ​ഫ്‌​നൈ​ൻ റോ​ഡ് ഇ​ര​ട്ട​പ്പാ​ത വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡ് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡി​ലെ ഒ​രു ലൈ​ൻ അ​ട​ച്ചി​ടും. ഇ​തു​വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Traffic restrictions near Al Ansab Bridge for four days
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