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അൽ ഖുവൈറിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം; എക്സിറ്റ് നവംബർ 22 വരെ അടച്ചിടുംtext_fields
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News Summary - Traffic restrictions in Al Khuwair; exit to remain closed until November 22
മസ്കത്ത്: ബൗഷർ വിലായത്തിലെ അൽ ഖുവൈർ പാത നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേഖലയിൽ താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുന്നത്.
സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽനിന്ന് അൽ ഖുവൈർ സ്ട്രീറ്റിലെ സർവിസ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എക്സിറ്റാണ് അടച്ചിടുക. നവംബർ 19 രാത്രി മുതൽ നവംബർ 22 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 11 മുതൽ രാവിലെ ആറുവരെയായിരിക്കും ഗതാഗതം നിരോധിക്കുക.
പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിൽ തുടരും. നിയന്ത്രണമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും ഗതാഗത നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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