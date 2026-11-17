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തൃശൂർ സ്വദേശിനി ഒമാനിൽ നിര്യാതയായിtext_fields
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News Summary - Thrissur native passes away in Oman
മസ്കത്ത്: തൃശൂർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അരങ്ങാശ്ശേരി വീട്ടിൽ വിജയകുമാരി ജേക്കബ് (73) ഒമാനിൽ നിര്യാതയായി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഫാമിലി വിസയിൽ ഒമാനിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ദാമോദരൻ കായിക്കര പ്രഭാകരന്റെയും ജാനകിയുടെയും മകളാണ്. ഭർത്താവ്: ജേക്കബ് അരങ്ങാശ്ശേരി മാത്യു.
നിലവിൽ മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
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