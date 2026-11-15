മസ്കത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

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മസ്കത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Three expatriates arrested with drugs in Muscat
മസ്കത്ത്: മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ച മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പ്രവാസികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ സീബ് വിലായത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റമിൻ വൻശേഖരവുമായി ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി സൂക്ഷിച്ചതാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി.അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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