മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട: മഹ്ദയിൽ മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ

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മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട: മഹ്ദയിൽ മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - Drug bust: Three Asian nationals arrested in Mahdah
മസ്കത്ത്: ബുറൈമിലെ മഹ്ദയിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ. റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസിന് കീഴിലെ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിവസ്തു വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.പ്രതികളിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തും മോർഫിനും പിടിച്ചെടുത്തതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനക്കും വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനുമായി കൈവശം വെച്ചതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണെന്നും ആർ.ഒ.പി വ്യക്തമാക്കി.
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