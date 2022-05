cancel camera_alt പ​രി​ക്കേ​റ്റ സ്ത്രീ​യെ പൊ​ലീ​സ്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മസ്കത്ത്: മലകയറ്റത്തിനിടെ വീണ് പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. സൂർ വിലായത്തിലെ റ്റിവി ഏരിയയിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇവരെ പിന്നീട് ചികിത്സക്കായി ഖൗല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മലയും മറ്റും കയറുമ്പോൾ ജാഗ്രതയും സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. Show Full Article

The woman who was injured during the climb was rescued