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ആഭ്യന്തര ഗവർണറേറ്റിലെ ആറു വിലായത്തുകളിൽ സുൽത്താന്റെ രാജകീയ പര്യടനംtext_fields
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News Summary - The Sultan’s royal tour of six wilayats in the Interior Governorate
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് ആഭ്യന്തര ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ വിലായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. നിസ്വ, ബഹ്ല, അൽ ഹംറ, ഇസ്കി, സമാഇൽ, ബിദ്ബിദ് വിലായത്തുകളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്.വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമാണ് സന്ദർശനം. വികസന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്തും.സുൽത്താന്റെ സന്ദർശനത്തെ വരവേൽക്കാൻ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു. പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളും സ്വീകരണ പരിപാടികളുമായി ജനങ്ങൾ സുൽത്താനെ വരവേറ്റു.
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