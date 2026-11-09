മത്രയുടെ തീരത്ത് 1,500 താമസ യൂണിറ്റുകൾ; വൻ വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിക്ക് പ്രഖ്യാപനം

മത്രയുടെ തീരത്ത് 1,500 താമസ യൂണിറ്റുകൾ; വൻ വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിക്ക് പ്രഖ്യാപനംtext_fields
മസ്കത്ത്: തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മത്രയുടെ തീരത്ത് വൻ വികസന പദ്ധതിയുമായി ഒമാൻ. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് തുറമുഖത്തിന് സമീപം 18.5 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 1,500 താമസ യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംയോജിത വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിയായ ‘അൽ യസാൻ’ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മസ്കത്ത് ഗവർണറും സഹമന്ത്രിയുമായ സയ്യിദ് ബിലറബ് ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.ഒമാൻ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും വി.എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തിലുമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മത്രയുടെ മലനിരകളും കടലും സമന്വയിക്കുന്ന പ്രകൃതിഭംഗിയും പ്രദേശത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വാസ്തുശൈലിയും പരിഗണിച്ചാണ് പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപന.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി 1.8 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് താമസസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക. മലഞ്ചെരുവുകളിൽനിന്ന് കടൽത്തീരത്തേക്ക് വിവിധ ഉയരങ്ങളിലായി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കടൽക്കാഴ്ചയും ഹരിതമേഖലകളും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാകും.
400 മീറ്ററിലേറെ നീളമുള്ള കടൽത്തീര നടപ്പാത, കടകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫേകൾ എന്നിവയുള്ള കാൽനട വ്യാപാരവീഥി എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും. വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 25,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലം നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.30,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഹരിതമേഖല, ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പ്ലാസ, തുറന്ന വേദി, മികച്ച ഭക്ഷണശാലകൾ, വിവിധോദ്ദേശ്യ കായിക കോർട്ടുകൾ, കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കും. താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിനോദ-വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി മത്രയെ മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.