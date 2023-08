cancel camera_alt കു​ട്ടി​ക​ൾ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം By വി.​കെ. ഷെ​ഫീ​ർ മ​സ്ക​ത്ത്​: ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​റി​ന്​ ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​റി​യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പു​ന്ന​ക്ക​ൽ ഷാ​ബി​ന്റെ​യും ഷ​ബ്ന​യു​ടെ​യും വീ​ട്ടി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യൊ​രു യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​ത​യാ​ണ്​ ഈ ​സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്​ ഹേ​തു​വാ​യ​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ജ​ന്മ​ദി​നം ആ ​ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2012ൽ ​ജ​നി​ച്ച ഷ​യാ​ൻ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ലും 2015ൽ ​ജ​നി​ച്ച ഷ​സ്നീ​ൻ മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലും 2018ൽ ​ജ​നി​ച്ച ഷാ​സി​ൽ കെ.​ജി ക്ലാ​സി​ലും മൊ​ബേ​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​സ​വം നാ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ന്ന​ത്. പി​താ​വ് ഷാ​ബി​ൻ വെ​സ്‌​റ്റേ​ൺ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ റോ​യ​ൽ​ഫോ​ഡ് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. മ​ക്ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ​യും ജ​ന്മ​ദി​നം ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഇ​രു​വ​രും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

Show Full Article

News Summary -

The brothers were born on the same day