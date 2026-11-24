ഒമാൻ ആകാശത്ത് ഇന്ന് സൂപ്പർ മൂൺ വിസ്മയം; ചന്ദ്രനെ കാണാം 14 ശതമാനം വരെ വലുപ്പത്തിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ആകാശത്ത് ഇന്ന് സൂപ്പർ മൂൺ ദൃശ്യമാകും. ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ മൂണാണ് ഇന്ന് ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ന് ഒമാൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് സ്പേസ് അറിയിച്ചു.
ഭൂമിയോട് ചന്ദ്രൻ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന സമയവും പൂർണചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നതാണ് സൂപ്പർ മൂൺ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം. സാധാരണ പൂർണചന്ദ്രനെ അപേക്ഷിച്ച് 14 ശതമാനം വരെ വലുപ്പത്തിലും കൂടുതൽ തിളക്കത്തിലും ചന്ദ്രനെ കാണാനാകും.
ഇന്ന് വൈകീട്ട് 4.57ന് കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയരും. പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒമാനിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ആകാശക്കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാം.
ചന്ദ്രോദയം വ്യക്തമായി കാണാൻ കിഴക്കൻ ചക്രവാളം തടസ്സമില്ലാതെ കാണാവുന്ന തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. വാനനിരീക്ഷകർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ചന്ദ്രന്റെ മനോഹാരിതയും ഉപരിതലത്തിലെ വിശദാംശങ്ങളും പകർത്താനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് സൂപ്പർ മൂൺ ഒരുക്കുന്നത്.