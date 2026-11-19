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ഒമാന്റെ വടക്കൻ ശർഖിയ, ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ സുൽത്താൻ ഹൈതം സന്ദർശനം തുടങ്ങിtext_fields
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News Summary - Sultan Haitham Kicks Off Tour of North Sharqiyah and Dakhliyah Governorates
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് വടക്കൻ ശർഖിയ, ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ സന്ദർശനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഗവർണറേറ്റുകളിലെ വികസന പദ്ധതികൾ, വിവിധ മേഖലകളിലെ പുരോഗതി, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം.
രണ്ട് ഗവർണറേറ്റുകളിലെയും വിവിധ വിലായത്തുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വികസന, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
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