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സുഹാർ കെ.എം.സി.സി ദേശീയദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Suhar KMCC organized National Day celebration
സുഹാർ: ഒമാന്റെ 56-ാമത് ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുഹാർ കെ.എം.സി.സി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ദേശീയദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ത്വരീഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടി മസ്കറ്റ് കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് വാണിമേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് മൂവാറ്റുപുഴ, സുഹാർ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീസ് ഇരിക്കൂർ, ഷബീറലി മാസ്റ്റർ, മുസ്തഫ മുഴുപ്പിലങ്ങാട്, അഷ്റഫ് മലപ്പുറം, പി.ടി.പി ഹാരിസ്, അനീഷ് ആതവനാട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
ദേശീയദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേക്ക് മുറിച്ചും ആശംസകൾ നേർന്നും ആഘോഷം നടത്തി. വനിതാ വിങ്, ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു. ഒമാന്റെ ഐക്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും പുരോഗതിക്കും ആശംസകൾ നേർന്നാണ് പരിപാടി സമാപിച്ചത്.
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