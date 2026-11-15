ഒമാനിലെ വായുവിൽ രാസമലിനീകരണത്തിന് കാര്യമായ വർധനയില്ലെന്ന് പഠനം

ഒമാനിലെ വായുവിൽ രാസമലിനീകരണത്തിന് കാര്യമായ വർധനയില്ലെന്ന് പഠനംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ വായുവിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളിലെ രാസഘടകങ്ങളുടെ അളവിൽ കാര്യമായ വർധനയില്ലെന്ന് പഠനം. പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ 33 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.
വേനൽ, ശൈത്യകാലങ്ങളിലായി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ അളവ്, രാസഘടന, അവയുടെ ഉറവിടങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി. പത്ത് മൈക്രോമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള പി.എം 10, 2.5 മൈക്രോമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള പി.എം 2.5 വിഭാഗങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മകണികകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്.
മണ്ണ്, പൊടി, കടൽജലത്തിലെ ഉപ്പുകണങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വായുവിലെത്തുന്ന കണികകളുടെ ഘടനയും പഠനവിധേയമാക്കി. വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ സഹായകമാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.