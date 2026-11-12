ഒമാൻ ഒ.സി.സി.ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മന്ത്രാലയം

ഒമാൻ ഒ.സി.സി.ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മന്ത്രാലയംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ 2026–2030 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുതാര്യവും ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ളതുമാക്കുന്നതിനാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമേ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കാവൂ. വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണം. വോട്ടർമാർക്ക് പണം, സമ്മാനങ്ങൾ, സംഭാവനകൾ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ പാടില്ല. ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയ പതാക, മതപരമോ ചരിത്രപരമോ ഗോത്രപരമോ ആയ ചിഹ്നങ്ങൾ, പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പേരും ചിത്രങ്ങളും പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എതിര് സ്ഥാനാർഥികളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചാരണവും അനുവദിക്കില്ല.
ഓരോ സ്ഥാനാർഥിക്കും മത്സരിക്കുന്ന ഒ.സി.സി.ഐ ശാഖയുടെ പരിധിയിൽ പരമാവധി 15 പരസ്യബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാം. വാഹനങ്ങളിൽ പ്രചാരണ പരസ്യങ്ങൾ പതിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. അതേസമയം, എസ്.എം.എസ്, സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റ്, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ, ശ്രാവ്യമാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രചാരണം നടത്താം. പരസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ഥാനാർഥികൾക്കായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.