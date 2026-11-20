സുഹാർ ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി;ആഘോഷം ജനുവരി 31 വരെtext_fields
മസ്കത്ത്: സുഹാറിൽ അഞ്ചാമത് സുഹാർ ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി. വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുലൈമാൻ അൽ കിന്ദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2027 ജനുവരി 31 വരെ നീളുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിനോദ, സാംസ്കാരിക, പൈതൃക, വിനോദസഞ്ചാര, സാങ്കേതിക പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുഹാറിന്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും ഫെസ്റ്റിവലിലുണ്ട്.
സമുദ്രവ്യാപാര പാരമ്പര്യത്തിന് പേരുകേട്ട സുഹാറിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ‘സുഹാർ യാത്ര’, വടക്കൻ ബാത്തിനയിലെ പാരമ്പര്യ ജീവിതരീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒമാനി ഗ്രാമം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. പൈതൃകം, സമുദ്രം, കാർഷിക മേഖലകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഒമാനി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന വേദിയിലെ കലാപരിപാടികൾ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിനോദ പരിപാടികൾ, അറേബ്യൻ കുതിരകളുടെ സൗന്ദര്യമത്സരം എന്നിവയും നടക്കും. 12 രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരുക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 144 വ്യാപാര സ്റ്റാളുകളുണ്ടാകും.
ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെയും പ്രാദേശിക കുടുംബങ്ങളെയും പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ‘സൂഖ്’ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ബാത്തിനയിലെ വിവിധ വിലായത്തുകളിൽനിന്നുള്ള 200 ഉൽപാദക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വിപണനം ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കായി ‘ഫുർസ’ പദ്ധതിയിലൂടെ 300 താൽക്കാലിക തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ നടത്തിപ്പ്, വിവിധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ പരിചയവും പ്രായോഗിക വൈദഗ്ധ്യവും നേടാനാകും. ഫെസ്റ്റിവൽ കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള വിനോദവേദി എന്നതിലുപരി പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് വിപണി കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്ന വേദികൂടിയാണെന്ന് സുഹാർ വാലിയും സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സഊദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഹിനാഇ പറഞ്ഞു.