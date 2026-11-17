ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലപകടം; കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരനായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പനാമ പതാകയുള്ള ‘താര ഗ്യാസ്’ എന്ന കപ്പലിലുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കാണാതായ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരനായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 25 ജീവനക്കാരിൽ 24 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി ഖസബിൽ കരക്കെത്തിച്ചതായി മസ്കത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.
ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വി.എൽ.ജി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിൽ അപകടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 25 ജീവനക്കാരിൽ 24 പേരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇവരിൽ ഒരാളെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. കാണാതായ ആൾക്കായി ഒമാൻ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്ന ഒമാൻ അധികൃതർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി.