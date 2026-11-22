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ഷിനാസിൽ വാണിജ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തംtext_fields
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News Summary - North Batinah Fire Tests Rescuers
മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ ഷിനാസ് വിലായത്തിലുള്ള വാണിജ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഗോഡൗണിൽ തീപിടിത്തം. സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേന തീയണക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ്.
ശക്തമായ കാറ്റും ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുമാണ് സേനയുടെ ശ്രമം.തീപിടിത്തത്തിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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