ബാഗ്ദാദ് വഴി കോപ്പൻഹേഗനിലേക്ക് സലാം എയർ; ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സർവിസുകൾ

ബാഗ്ദാദ് വഴി കോപ്പൻഹേഗനിലേക്ക് സലാം എയർ; ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സർവിസുകൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ ബജറ്റ് വിമാനക്കമ്പനിയായ സലാം എയർ മസ്കത്തിൽനിന്ന് ഡെൻമാർക്ക് തലസ്ഥാനമായ കോപ്പൻഹേഗനിലേക്ക് പുതിയ വിമാന സർവിസ് ആരംഭിച്ചു. ഇറാഖ് തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദ് വഴിയാണ് സർവിസ്. നവംബർ 14ന് ആരംഭിച്ച സർവിസ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് നടത്തുക.
പുതിയ സർവിസ് ഒമാൻ, ഇറാഖ്, വടക്കൻ യൂറോപ്പ് എന്നിവക്കിടയിലെ വ്യോമഗതാഗത ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബാഗ്ദാദിനും കോപ്പൻഹേഗനുമിടയിൽ നേരിട്ടുള്ള യാത്രക്കും ഇതിലൂടെ അവസരമൊരുങ്ങും. മസ്കത്തിൽനിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്കും പുതിയ സർവിസ് പ്രയോജനപ്പെടും.
പുതിയ സർവിസ് ആരംഭിച്ചതോടെ 2026ൽ സലാം എയർ ശൃംഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി. വിനോദസഞ്ചാരം, ബിസിനസ് യാത്ര, വ്യാപാര കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഒമാനും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പുതിയ സർവിസ് സഹായകമാകും.