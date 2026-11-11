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    സലാലയിലെ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

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    സലാലയിലെ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി
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    രാഘവൻ നമ്പ്യാർ (82) 

    സലാല: കോഴിക്കോട് നാദാപുരം ഇയ്യങ്കോട് സ്വദേശി വലിയപറമ്പത്ത് കറ്റോടി രാഘവൻ നമ്പ്യാർ (82) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. സലാലയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.സലാല ഐ.എസ്.സി മലയാള വിഭാഗം മുൻ ഭാരവാഹിയും കലാ-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ പ്രശാന്ത് നമ്പ്യാർ മകനാണ്. ഭാര്യ: പുതിയടുത്ത് പത്മാവതിയമ്മ,മകൾ: പ്രജിത സുനിൽ . മൃതദേഹം വലിയ പറമ്പത്ത്‌ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Salalah Expat Raghavan Nambiar Passes Away in Kozhikode
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