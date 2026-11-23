റൂവി കെ.എം.സി.സി സി.എച്ച് അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തുtext_fields
മസ്കത്ത്: റൂവി കെ.എം.സി.സി ഏർപ്പെടുത്തിയ മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മസ്കത്ത്, ദാർസൈത്ത്, വാദികബീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്കും റൂവിയിലെ വിവിധ മദ്റസകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്കുമാണ് അവാർഡുകൾ നൽകിയത്. മുപ്പതോളം വിദ്യാർഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈദ് ഹാജി പൊന്നാനി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.റൂവി കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ശ്രീകണ്ഠപുരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ദാർസൈത്ത് പ്രസിഡന്റും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അംഗവുമായ ഷാലിമാർ മൊയ്തീൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളായ പി.ടി.കെ. ഷമീർ, ഷമീർ പാറയിൽ, പി.എ.വി. അബൂബക്കർ, അഷ്റഫ് കിണവക്കൽ, മുജീബ് കടലുണ്ടി, മുഹമ്മദ് വാണിമേൽ, സിറാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമീർ കാവനൂർ സ്വാഗതവും സുലൈമാൻകുട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. റൂവി കെ.എം.സി.സി ഡബ്ല്യു.സി.ഡബ്ല്യു ചെയർമാൻ താജുദ്ദീൻ, ഫാസിൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.