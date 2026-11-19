ആഘോഷം അതിരുവിടരുത്; പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ 56-ാമത് ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോടെയും നടത്തണമെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊതുസുരക്ഷക്കും ഗതാഗതത്തിനും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.
ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അനാവശ്യമായി ഒത്തുകൂടുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും വേണം.
കുട്ടികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സുരക്ഷിതമായും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കളും രക്ഷിതാക്കളും ഉറപ്പാക്കണം. ആഘോഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും ആർ.ഒ.പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.