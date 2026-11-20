ബിദിയ മരുഭൂമിയിൽ റമൽസ് ബിദിയ കാർണിവലിന് തുടക്കംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ബിദിയയിൽ റമൽസ് ബിദിയ കാർണിവൽ 2026ന് തുടക്കമായി. സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഗുസൻ ബിൻ ഹിലാൽ അൽ അലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
നവംബർ 19ന് ആരംഭിച്ച കാർണിവൽ ഡിസംബർ 19 വരെ അഞ്ചാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കും. ബിദിയയിലെയും കിഴക്കൻ മണൽക്കുന്നുകളിലെയും പ്രകൃതിഭംഗിയും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളും ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
വിവിധ വിനോദ, സാംസ്കാരിക, പൈതൃക പരിപാടികളാണ് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിദിയ ഡ്യൂൺ ചലഞ്ച്, ഒമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര റാലി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. കാറുകളുടെയും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റാലിയിൽ ഒമാനിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കാർണിവൽ പ്രദേശത്തെ വിനോദസഞ്ചാര, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക മേഖലകൾക്ക് ഉണർവേകുമെന്ന് വടക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണർ മഹ്മൂദ് ബിൻ യഹ്യ അൽ ദുഹ്ലി പറഞ്ഞു. ചെറുകിട–ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും യുവസംരംഭകർക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കാനും പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വിനോദസഞ്ചാര സേവനങ്ങളുടെയും വിപണി വിപുലീകരിക്കാനും കാർണിവൽ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളും അരങ്ങേറി. വടക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിൽ ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഡ്രോൺ ലൈറ്റ് ഷോയും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. കാർണിവലിന്റെ പ്രമേയവും ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ആകാശത്ത് പ്രകാശരൂപങ്ങളായി തെളിഞ്ഞു.
മരുഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒമാന്റെ പൈതൃകവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വടക്കൻ ശർഖിയയെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി ഉയർത്താനുമാണ് കാർണിവലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.