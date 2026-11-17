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ഒമാനിൽ നവംബർ 20ന് മൂന്ന് പ്രധാന റോഡുകളിൽ ട്രക്ക് ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണംtext_fields
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News Summary - Restrictions on truck traffic on major roads in oman
മസ്കത്ത്: ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച മസ്കത്ത്–ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റുകൾക്കിടയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ ട്രക്ക് ഗതാഗതത്തിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്. ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.മസ്കത്തിലെ ബുർജ് അൽ സഹ്വ റൗണ്ട് എബൗട്ടിൽനിന്ന് ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലേക്കുള്ള സുൽത്താൻ തുവൈനി ബിൻ സഈദ് റോഡിലാണ് നിയന്ത്രണം. ഇസ്കി–സിനാവ്, ഇസ്കി–നിസ്വ റോഡുകളിലും ഇരുദിശകളിലേക്കും ട്രക്കുകൾക്ക് യാത്രാനുമതിയുണ്ടാകില്ല.
ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടി. നിശ്ചിത സമയത്ത് നിയന്ത്രണം പാലിക്കണമെന്നും ഗതാഗത നിർദേശങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരോടും മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളോടും അഭ്യർഥിച്ചു.
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