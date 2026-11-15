മസ്കത്ത് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് മഴവെള്ള നിർഗമന പദ്ധതി

മസ്കത്ത് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് മഴവെള്ള നിർഗമന പദ്ധതിtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പരിസരത്തെ മഴവെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമൊരുക്കാൻ 13 ലക്ഷം റിയാലിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. മഴവെള്ളം സുഗമമായി ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള രണ്ട് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സ്ട്രീറ്റിനും അൽ അൻവർ സ്ട്രീറ്റിനും സമീപം 2.4 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മഴവെള്ള ചാനൽ നിർമിക്കും. ഗാല മേഖലയിൽനിന്നുള്ള മഴവെള്ളം നിലവിലുള്ള പൈപ്പുകളിലൂടെ ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കും.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബോക്സ് കൾവർട്ടുകളും നിർമിക്കുന്നുണ്ട്.രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി 18 നവംബർ സ്ട്രീറ്റിന് സമീപമാണ്. ഇവിടെനിന്ന് അസൈബ ബീച്ച് പാർക്കിലേക്ക് 320 മീറ്റർ നീളത്തിൽ മഴവെള്ള ചാനൽ നിർമിക്കും. റോഡിന് അടിയിലൂടെയും പാർക്കിലെ നടപ്പാതകൾക്ക് കുറുകെയും വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കും. കൂടാതെ 312 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അടച്ച കോൺക്രീറ്റ് ചാനലും നിർമിക്കും.
പദ്ധതി 2026 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സിവിൽ എൻജിനീയർ മസൂദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽ അലവി പറഞ്ഞു. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിമാനത്താവള പരിസരത്തെ മഴവെള്ള നിർഗമനം മെച്ചപ്പെടുകയും വെള്ളക്കെട്ട് കുറയുകയും ഗതാഗതസുരക്ഷ വർധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.