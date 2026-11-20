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മസ്കത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴtext_fields
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News Summary - Rain lashes parts of Muscat
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മഴ ലഭിച്ചു. വിവിധ തീവ്രതകളിലുള്ള മഴയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മസ്കത്ത് വിലായത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മഴ തുടർന്നു.
ഹജർ മലനിരകൾ, ദോഫാറിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
അതിനിടെ, കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില ജബൽ ശംസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. 3.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൈഖിൽ 10.4 ഡിഗ്രിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഉമ്മുൽ സമാഇമിലും അൽ കാമിൽ വൽ വാഫിയിലുമാണ് ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 32.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു ഇവിടെ താപനില.
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