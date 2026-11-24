പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് 2026 സമാപിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് 2026 സമാപിച്ചു. റെഡ് ക്യൂബ് ഇവന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഫെസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച അൽ ഫലാജ് ഹോട്ടലിലെ ഗ്രാൻഡ് ഫെയർ ഹാളിലാണ് അരങ്ങേറിയത്. വൈകീട്ട് 6.30ന് മേളം മസ്കത്ത് അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചാരിമേളത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത്. പ്രസാദ് ചേരൂരാണ് മേളത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. തുടർന്ന് മനോജ് പാനക്കാരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്രതാരം അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, സൗഹൃദവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജു കരുണ, കൾച്ചറൽ കൺവീനർ രാജീവ് മാടായി, ലേഡീസ് കോഓർഡിനേറ്റർ പ്രിയ ജയശേഖർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. അസീസ് ഷൈജു കരുണ സ്വാഗതവും പ്രിയ ജയശേഖർ ആശംസയും നേർന്നു. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പ്രതിനിധി രത്നാകരൻ പെരിങ്ങേത്തും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.സ്നേഹ ഓംനാഥിന്റെ കോറിയോഗ്രഫിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ‘അഭിമന്യു’, ആരതി ഹരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ‘തെക്കിനി’, മഹേഷിന്റെ കോറിയോഗ്രഫിയിൽ ‘ഞാൻ ഒരു പയ്യന്നൂർകാരൻ’, സംഗീത പ്രവീണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്തസ്വര പയ്യന്നൂർ പാട്ടുകൂട്ടം അവതരിപ്പിച്ച ചെയിൻ സോങ്സ് എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായി.