സലാലയിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശി നിര്യാതനായി

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സലാലയിൽ പാലക്കാട് സ്വദേശി നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - palakkad native died in salala
സലാല: ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി കച്ചേരിക്കുന്നത്ത് പക്കാരത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദലി (68) സലാലയിൽ നിര്യാതനായി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയാക് വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ദീർഘകാലമായി സലാലയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഭാര്യ: റസിയ ബാനു. മക്കൾ: ഷെറിൻ, ഷബീർ, ഷനൂജ്. മക്കൾ മൂന്നുപേരും സലാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. സലാല സെന്ററിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യവും വിപുലമായ സൗഹൃദവലയത്തിന് ഉടമയുമായിരുന്ന മുഹമ്മദലിയുടെ വിയോഗം പ്രവാസി സമൂഹത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. ഐ.സി.എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ്. മൃതദേഹം സലാലയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
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