നികുതി റീഫണ്ടിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ ടാക്സ് അതോറിറ്റിtext_fields
മസ്കത്ത്: നികുതി റീഫണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന വ്യാജേന പൊതുജനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമം. തട്ടിപ്പ് എസ്.എം.എസ് സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ ടാക്സ് അതോറിറ്റി. അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ ലഭിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും കൈക്കലാക്കാനാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.നികുതി റീഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്നുമാണ് സന്ദേശത്തിലെ നിർദേശം. ഇതിനായി സംശയാസ്പദമായ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കും നൽകുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് തുക നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സന്ദേശത്തിലുണ്ട്.
smoovei.cc/om എന്ന ലിങ്ക് വഴിയാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ തുറക്കുകയോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും കൈമാറുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.നികുതി സംബന്ധമായ അറിയിപ്പുകൾ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പരിശോധിക്കണം. ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് taxoman.gov.om ആണ്. സംശയാസ്പദമായ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ അതിലെ ലിങ്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.