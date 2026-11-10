സമതുലിത വികസനത്തിന് ഒമാൻ വിഷൻ 2040 വഴികാട്ടി; ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ദിയസീൻ

സമതുലിത വികസനത്തിന് ഒമാൻ വിഷൻ 2040 വഴികാട്ടി; ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ദിയസീൻtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്രവും സമതുലിതവുമായ വികസനത്തിന് ഒമാൻ വിഷൻ 2040 നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നതായി സാമ്പത്തികകാര്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ദിയസീൻ ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ്. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മത്സരക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുന്ന പ്രധാന ചട്ടക്കൂടാണ് വിഷൻ 2040.
ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നിർണായക ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളിലും ഗവർണറേറ്റുകളിലുടനീളമുള്ള വികസന മുന്നേറ്റത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. വികേന്ദ്രീകൃത വികസനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമായ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക നേട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ജീവിതനിലവാരത്തിൽ വികസനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.