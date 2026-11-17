ഒമാൻ–ഉസ്ബെകിസ്താൻ ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ചർച്ച; സുൽത്താൻ ഹൈതം ഉസ്ബെക് പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനും ഉസ്ബകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖും ഉസ്ബകിസ്താൻ പ്രസിഡന്റ് ഷവ്കത്ത് മിർസിയോയേവും. മസ്കത്തിലെ അൽ ആലം കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യാപാരം, സാമ്പത്തികം, നിക്ഷേപം, സാംസ്കാരികം, മാനുഷിക മേഖലകൾ എന്നിവയിലെ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരസ്പര താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താനും ധാരണയായി.മേഖലയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെയും പൊതുതാൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. ഉസ്ബക് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒമാൻ സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് സുൽത്താൻ ഹൈതം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിനും ആതിഥേയത്വത്തിനും പ്രസിഡന്റ് മിർസിയോയേവ് നന്ദി അറിയിച്ചു.