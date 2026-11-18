ഒമാനിൽ പുതിയ ടെലികോം, ഐ.ടി നിയമം; നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയുടെ പേരും മാറ്റിtext_fields
മസ്കത്ത്: ടെലികോം, വിവരസാങ്കേതിക മേഖലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒമാനിൽ പുതിയ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് നാല് രാജകീയ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റെഗുലേഷൻ നിയമത്തിനാണ് ആദ്യ ഉത്തരവിലൂടെ അംഗീകാരം നൽകിയത്. നിലവിലുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ പേര് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവ്. പുതിയ അതോറിറ്റിയുടെ ഭരണസംവിധാനവും ഇതിലൂടെ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലായിരിക്കും അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം. സ്വന്തം നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വവും സാമ്പത്തിക, ഭരണപരമായ സ്വയംഭരണാധികാരവും അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരവിലൂടെ ഒമർ ബിൻ ഹംദാൻ ബിൻ ഹമൂദ് അൽ ഇസ്മാഈലിയെ അതോറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി നിയമിച്ചു. നിലവിലെ ഗ്രേഡും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും തുടരും.ഒമാനിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഫ്രാൻസിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഉത്തരവ്.