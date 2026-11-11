എണ്ണയിതര മേഖലകളിലെ വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തണം; നിർദേശവുമായി സയ്യിദ് ദി യസിൻ

എണ്ണയിതര മേഖലകളിലെ വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തണം; നിർദേശവുമായി സയ്യിദ് ദി യസിൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ എണ്ണയിതര മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രാദേശിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും സാമ്പത്തിക കാര്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ദി യസിൻ ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ്. മന്ത്രിസഭയുടെ സാമ്പത്തിക, ധനകാര്യ സമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ വ്യാപാര, നിക്ഷേപ മേഖലകളിൽ ഒമാന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. മാറുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾക്ക് വ്യക്തമായ സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും പുരോഗതി നിരന്തരം വിലയിരുത്തുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും സ്വതന്ത്ര മേഖലകളിലും ഔഷധനിർമാണം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണ നിർമാണം എന്നിവക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസായ ക്ലസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പഠനവും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. ഇത്തരം ക്ലസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് നേരത്തേ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.