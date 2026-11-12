പ്രവാസികളുടെ പണമയക്കലിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നിർദേശം; വിഷയം പരിഗണിച്ച് ഒമാൻ ശൂറ കൗൺസിൽ

പ്രവാസികളുടെ പണമയക്കലിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നിർദേശം; വിഷയം പരിഗണിച്ച് ഒമാൻ ശൂറ കൗൺസിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽനിന്ന് പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണം അവരുടെ വരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന നിർദേശം ശൂറാ കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയിൽ. ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രവാസികളുടെ പണമയക്കൽ വരുമാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
ശൂറാ കൗൺസിലിന്റെ പത്താം ടേമിലെ മൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന 21-ാമത് യോഗത്തിലാണ് വിഷയം ചർച്ചയായത്. എന്നാൽ, പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാവുന്ന പണത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനോ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനോ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വിശദീകരണവും തേടാനുള്ള അപേക്ഷ മാത്രമാണ് നിലവിൽ പരിഗണനയിലുള്ളത്.അനധികൃത പണമിടപാടുകൾ, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നിവ തടയുന്നതിനൊപ്പം ഔദ്യോഗിക തൊഴിൽ കരാറുകൾക്ക് പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടെത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനും വിശദമായ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളോടും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ശൂറാ കൗൺസിൽ ബ്യൂറോ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.