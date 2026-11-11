നിയമവിരുദ്ധ മത്സ്യബന്ധനം: ദുകത്ത് രണ്ട് ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

നിയമവിരുദ്ധ മത്സ്യബന്ധനം: ദുകത്ത് രണ്ട് ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ മത്സ്യബന്ധന നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് ബോട്ടുകൾ അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ ദുകത്ത് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. അനുവദനീയമായ സമുദ്രപരിധി ലംഘിച്ചും നിരോധിത വലകൾ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ഇവ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. കൃഷി, മത്സ്യബന്ധന, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ ദുകം സമുദ്ര പട്രോളിങ് സംഘമാണ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.
ആദ്യ പരിശോധനയിൽ സമുദ്രപരിധി ലംഘിച്ച് മീൻപിടിത്തം നടത്തിയ ബോട്ട് പിടിയിലായി. ഈ ബോട്ട് ദുകം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ മത്സ്യങ്ങളും അധികൃതർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
മറ്റൊരു പരിശോധനയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ ഇല്ലാത്ത 25 അടി നീളമുള്ള ബോട്ടാണ് പിടികൂടിയത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമാൻ പൗരൻ നിരോധിത ‘ദഗ്വ’ വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി.
ബോട്ടും ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന എൻജിനുകളും നിരോധിത വലകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവങ്ങളിൽ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തുടരന്വേഷണത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.