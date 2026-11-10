അഞ്ച് വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒമാൻ വിഷൻ 2040

അഞ്ച് വർഷത്തെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒമാൻ വിഷൻ 2040text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ ഭാഗമായി 2021–2025 കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും വിലയിരുത്തി. വിഷൻ 2040 നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തെ പുരോഗതി ഉൾപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ പാദ റിപ്പോർട്ടിലാണ് നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.സാമ്പത്തിക, നിയമനിർമാണ, സ്ഥാപന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും 2026ൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. ഉൽപാദന-സേവന മേഖലകളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ, ഗവർണറേറ്റുകളിലെ വികസനം, പൊതുസേവനങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമപരിഷ്കാരം, ദേശീയ ശേഷി വികസനവും ജീവിതനിലവാരവും, സാമ്പത്തിക വികസന മാതൃക, വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം, സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകളുടെയും സിവിൽ സമൂഹത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തം, വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെയുള്ള സമതുലിത വികസനം എന്നിങ്ങനെ ആറു പ്രധാന മേഖലകളിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്.ഗവർണറേറ്റുകളുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ, പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ, സേവന മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ. ദേശീയ വികസന സൂചികകളും ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ആഗോള മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടാനുള്ള ഒമാന്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് അവസാന അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം.
സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ 2020ൽ 3.4 ശതമാനം ചുരുങ്ങിയ യഥാർഥ ജി.ഡി.പി 2025ൽ 2.4 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. 2021 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശരാശരി വാർഷിക വളർച്ച 3.2 ശതമാനത്തിലെത്തി.സ്ഥിരവിലയിലെ ജിഡിപി 2021ലെ 34.48 ബില്യൻ റിയാലിൽനിന്ന് 2025ൽ 39.29 ബില്യൻ റിയാലായി ഉയർന്നു. അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ 13.9 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.