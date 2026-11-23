ഒമാന്റെ 5,000 വർഷത്തെ ചരിത്രം ഇനി വെള്ളിനാണയങ്ങളിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: അയ്യായിരത്തിലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒമാന്റെ ചരിത്രവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും അടയാളപ്പെടുത്തി നാല് സ്മാരക വെള്ളിനാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാനാണ് നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്.പുരാതന മഗാൻ നാഗരികത, കുന്തിരിക്ക വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം, സമദ് കാലഘട്ടം, ആധുനിക ഒമാന്റെ നവോത്ഥാന കാലം എന്നിവയാണ് നാണയങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും പുതുതലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നാണയങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.ശുദ്ധമായ വെള്ളിയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഓരോ നാണയത്തിനും ഒരു റിയാലാണ് മുഖവില.
28.28 ഗ്രാം ഭാരവും 38.80 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള നാണയങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ വിനിമയ മൂല്യവുമുണ്ടാകും.മസ്കത്ത് റൂവി, സലാല, സുഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ വഴിയും ഒമാൻ പോസ്റ്റിന്റെ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും നാണയങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. വിൽപന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.