വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തുപോകുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്! ഒരു മിനിറ്റ് മാറിനിന്നാലും മോഷണം പോകാം: ഒമാൻ പൊലീസ്text_fields
മസ്കത്ത്: എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച നിലയിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തി പുറത്തുപോകുന്നവർക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്. ഡ്രൈവർമാർ കാണിക്കുന്ന ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വാഹനമോഷണത്തിനും വാഹനത്തിനുള്ളിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സഹാമിലെ സ്കൂൾ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തുനിന്ന് വാഹനം മോഷ്ടിക്കുകയും മറ്റു സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. വാഹനത്തിനുള്ളിലെ തണുപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിനായി എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടകളിലോ എ.ടി.എമ്മുകളിലോ ചായയോ മറ്റ് ശീതള പാനീയങ്ങളോ വാങ്ങാനായി ഡ്രൈവർമാർ പുറത്തുപോകുന്നത് മോഷ്ടാക്കൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതായി പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് പോലും എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച നിലയിൽ വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. മൊബൈൽ ഫോൺ, പേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ വാഹനത്തിൽ വെക്കാതെ കൂടെ കരുതണം. പരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ പൂട്ടണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.
ദീർഘകാലമായി ഉപയോഗിക്കാതെ പൊടിപിടിച്ച നിലയിൽ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും മോഷ്ടാക്കൾ ലക്ഷ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പൊളിച്ച് സ്പെയർ പാർട്സുകൾ വിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. പഴയ വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരം മോഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത്.
വാടക വാഹനങ്ങൾ വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈക്കലാക്കി ട്രാക്കിങ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി കടത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനമോഷണത്തിന് നിയമപ്രകാരം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാം. മോഷണം നടന്നാൽ ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.