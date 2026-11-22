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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ പഴയത്;നിയമനടപടി അന്നുതന്നെ സ്വീകരിച്ചതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്text_fields
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News Summary - Viral Reckless Biking Video Debunked
മസ്കത്ത്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പഴയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കെതിരെ അന്നുതന്നെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നിയമലംഘനം നടത്തി അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് നിരവധി പേർ സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവത്തിന്റേതല്ലെന്നും നേരത്തേ നടന്ന സംഭവമാണെന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.സംഭവത്തിൽ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി
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