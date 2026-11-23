ഒമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ കേന്ദ്രം തുറന്നു; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 13 കമ്പനികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും ധനകാര്യ സേവന മേഖല വിപുലീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒമാൻ സ്ഥാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മസ്കത്തിലെ അൽ മൗജിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാരനുമായ സയ്യിദ് ദി യാസിൻ ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ആദ്യ 13 കമ്പനികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൈമാറി.ഒമാനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്വദേശ, വിദേശ കമ്പനികളിൽനിന്ന് കേന്ദ്രം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. നിയന്ത്രിത ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് വിതരണം 2027ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.കൂടുതൽ കമ്പനികളെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപവും വിദഗ്ധ പരിജ്ഞാനവും രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനും ധനമന്ത്രിയുമായ സുൽത്താൻ ബിൻ സാലിം അൽ ഹബ്സി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, നിയന്ത്രണം, കോടതി നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾക്കും കമ്പനികൾ, പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫൗണ്ടേഷനുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ചട്ടങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകിയ ശേഷമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ ധനകാര്യ-പ്രൊഫഷനൽ സേവന മേഖലകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ആഗോള നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഒമാന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.