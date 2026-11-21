ഒമാൻ ദേശീയദിനാഘോഷം; ഇസ്കിയിലെ സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ്text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാന്റെ 56ാമത് ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇസ്കിയിലെ ശഫാഹ് ക്യാമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൈനിക പരേഡിൽ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് പങ്കെടുത്തു. റോയൽ ആർമി ഓഫ് ഒമാന്റെ സുൽത്താൻസ് ആർമേഡ് കോർപ്സിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ശഫാഹ് ക്യാമ്പിലായിരുന്നു പ്രൗഢഗംഭീരമായ സൈനിക പരേഡ്.
ഒമാൻ സായുധസേനയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ, റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്, റോയൽ ഗാർഡ്, സുൽത്താന്റെ പ്രത്യേക സേന, റോയൽ ഓഫിസ് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രതിനിധി സേനാവിഭാഗങ്ങൾ പരേഡിൽ അണിനിരന്നു. റോയൽ എയർഫോഴ്സ്, റോയൽ നേവി, സുൽത്താന്റെ മൗണ്ടഡ് കാവലറി, റോയൽ ഗാർഡിന്റെ കുതിരപ്പട എന്നിവയും പങ്കെടുത്തു. സംയുക്ത സൈനിക ബാൻഡുകളും കുതിരപ്പട ബാൻഡുകളും സംഗീതപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി.
പ്രതിരോധകാര്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ്, റോയൽ ഓഫിസ് മന്ത്രി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ, സായുധസേനാ മേധാവി, റോയൽ ആർമി കമാൻഡർ തുടങ്ങിയവർ സുൽത്താനെ സ്വീകരിച്ചു. സുൽത്താൻ രാജകീയ വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ സൈനിക സല്യൂട്ടും ദേശീയഗാനവും മുഴങ്ങി. സുൽത്താനെ വരവേറ്റ് 21 ആചാരവെടികളും മുഴക്കി. തുടർന്ന് സൈനിക ബാൻഡുകളുടെ സംഗീതപ്രകടനവും വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ അച്ചടക്കവും മികവും വിളിച്ചോതുന്ന പരേഡും നടന്നു. കുതിരപ്പടയുടെ സംഗീതപ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. ‘ഒമാനേ, നീ സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ’ എന്ന സൈനിക ഗാനം ആലപിച്ച സേനാംഗങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയുടെയും രാജ്യരക്ഷയുടെയും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ‘ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, സുൽത്താനോടുള്ള കൂറ്, മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം’ എന്ന പ്രതിജ്ഞക്കുശേഷം സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു. ദേശീയഗാനത്തോടെയാണ് സൈനിക പരേഡ് സമാപിച്ചത്.