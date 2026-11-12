ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നേറ്റം; രണ്ട് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഒമാൻ

ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നേറ്റം; രണ്ട് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒമാൻ രണ്ട് പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. 2032ഓടെ പ്രതിവർഷം 1.21 ലക്ഷം ടൺ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപവും ഹരിത വ്യവസായ വികസനവും ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ദുകം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ഇറ്റലിയിലെ ബയോ3 എനർജി ഉൾപ്പെട്ട കൺസോർഷ്യവുമായാണ് ഒരു കരാർ. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പി.എൽ.എൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി, ഒമാനിലെ അലാവി പ്രോജക്ട്സ്, സിംഗപ്പൂരിലെ എച്ച്.ബി.എ ഓഫ്ഷോർ ഇന്റർനാഷനൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട കൺസോർഷ്യവുമായാണ് രണ്ടാമത്തെ കരാർ.ആദ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 50,000 ടൺ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീൻ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് നിർമിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയിൽ പ്രതിവർഷം നാല് ലക്ഷം ടൺ ഗ്രീൻ അമോണിയ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുക. സൗരോർജവും കാറ്റിൽനിന്നുള്ള ഊർജവും ഉപയോഗിച്ച് ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും.അതേസമയം,എ ഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികളുടെ നാലാംഘട്ട ടെൻഡറും ഒമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദോഫാറിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ, ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ പദ്ധതികൾക്കുള്ള നിക്ഷേപാവസരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2027 ഫെബ്രുവരി വരെ നിക്ഷേപകർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.