ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റവുമായി ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവേകാൻ പുതിയ യാത്രാപാതകളും ഏകീകൃത ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സംവിധാനവും ഒരുക്കി ഒമാൻ. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള യാത്രാപാതകൾ വികസിപ്പിക്കാനും സഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്രകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനുമാണ് പൈതൃക, വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതി.
പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മസ്കത്തിൽനിന്ന് ദാഖിലിയ, വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റുകളിലേക്കും വടക്ക്, തെക്ക് ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റുകൾക്കിടയിലും അൽ ബുറൈമിയിൽനിന്ന് ളാഹിറ, വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റുകളിലേക്കും അൽ വുസ്തയിൽനിന്ന് ദോഫാറിലേക്കും വിനോദസഞ്ചാര പാതകൾ ഒരുക്കും. പുതിയ പാതകൾ മസ്കത്തിനെ ദാഖിലിയ, വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റുകളുമായും വടക്ക്, തെക്ക് ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റുകളെ പരസ്പരവും ബന്ധിപ്പിക്കും.
അൽ ബുറൈമിയിൽനിന്ന് ളാഹിറ, വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റുകളിലേക്കും അൽ വുസ്തയിൽനിന്ന് ദോഫാറിലേക്കും പാതകളുണ്ടാകും. ബീച്ചുകൾ, മലനിരകൾ, മരുഭൂമികൾ, ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളും ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഏകീകൃത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കും.
ഡിസ്കവർ ഒമാൻ ആപ്പിലും പരിപാടികളുടെ കലണ്ടർ ഉൾപ്പെടുത്തും.ശൈത്യകാല വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബിദിയയിലെ സാൻഡ് കാർണിവൽ, മുസന്ദം വിന്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾക്കും പ്രചാരണം നൽകും. 2027ലെ ഗൾഫ് ടൂറിസം തലസ്ഥാനമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജബൽ അഖ്ദറിൽ പ്രത്യേക വിനോദസഞ്ചാര പരിപാടികളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദേശ സഞ്ചാരികളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഹോട്ടലുകൾ, ടൂറിസം സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രത്യേക താമസ പാക്കേജുകളും മന്ത്രാലയം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.