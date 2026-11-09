തൊഴിൽവീഴ്ച കണ്ടെത്തി 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നടപടിയില്ല; ജീവനക്കാർക്ക് സംരക്ഷണവുമായി ഒമാൻ തൊഴിൽനിയമം

തൊഴിൽവീഴ്ച കണ്ടെത്തി 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നടപടിയില്ല; ജീവനക്കാർക്ക് സംരക്ഷണവുമായി ഒമാൻ തൊഴിൽനിയമംtext_fields
മസ്കത്ത്: തൊഴിൽസ്ഥലത്തെ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് ഒമാൻ തൊഴിൽനിയമം. നിയമലംഘനം തൊഴിലുടമയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ജീവനക്കാരനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകില്ല.
നിയമലംഘനം തെളിയിക്കപ്പെട്ട തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശിക്ഷാ നടപടി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.റോയൽ ഡിക്രി 53/2023 പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽനിയമത്തിലെ 64-ാം വകുപ്പിലാണ് സമയപരിധി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാരനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും വിശദീകരണം നൽകാൻ അവസരം നൽകുകയും വേണം. അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും ജീവനക്കാരന്റെ വിശദീകരണവും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.
തൊഴിലുടമക്കോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അന്വേഷണം നടത്താം. എന്നാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തസ്തിക ആരോപണവിധേയനായ ജീവനക്കാരന്റേതിനേക്കാൾ താഴെയാകരുത്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കണം അച്ചടക്ക നടപടി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ചുമത്തുന്ന പിഴ ഒരു മാസത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വേതനത്തിൽ കവിയരുത്.
ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വേതനം തടഞ്ഞുള്ള സസ്പെൻഷനും അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല.തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് തൊഴിൽനിയമത്തിലുള്ളത്.