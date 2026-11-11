വ്യാജ തൊഴിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ; സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 500 റിയാൽ പിഴ

വ്യാജ തൊഴിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ; സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 500 റിയാൽ പിഴtext_fields
മസ്കത്ത്: യഥാർഥ ജോലി നൽകാതെ ഒമാനി പൗരന്മാരെ ജീവനക്കാരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 500 ഒമാനി റിയാൽ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തും.
ഒമാനിവൽക്കരണ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനും തൊഴിൽ ഫീസിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുമായി ഒമാനി പൗരന്മാരെ കടലാസിൽ മാത്രം ജീവനക്കാരായി കാണിക്കുന്ന പ്രവണത തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
ഒരു ജീവനക്കാരൻ സ്ഥാപനം വിട്ടുപോയാൽ പകരം ഒമാനി ജീവനക്കാരനെ നിയമിക്കാൻ 40 ദിവസത്തെ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിയമനം നടത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. തുടർന്ന് പുതിയ ജീവനക്കാരനെ നിയമിക്കാൻ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകും. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം നിയമനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ 500 റിയാൽ പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ജീവനക്കാരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അവർക്ക് യഥാർഥ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ജീവനക്കാരുടെ കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.