അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന കൗൺസിലിൽ അംഗത്വം നേടി ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൗൺസിലിലേക്ക് ഒമാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആഗോള സിവിൽ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ നയങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക ഏജൻസിയാണ് ഐ.സി.എ.ഒ. 193 അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് സംഘടനയിലുള്ളത്.
വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മേൽനോട്ട രംഗത്ത് ഒമാൻ കൈവരിച്ച മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് കൗൺസിൽ അംഗത്വത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. 2025ലെ വിലയിരുത്തലിൽ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടത്തിൽ 95.95 ശതമാനം കാര്യക്ഷമമായ നടപ്പാക്കൽ നിരക്ക് ഒമാൻ നേടി. സിവിൽ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകളുടെ സുസ്ഥിരതാ സൂചികയിൽ 94.4 ശതമാനവും കൈവരിച്ചു.
ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷന്റെ അനുബന്ധം ഒമ്പതിലെ സൗകര്യവൽക്കരണ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും പാലിച്ചതും നേട്ടമായി. വ്യോമയാന സുരക്ഷാ രംഗത്തെ പുരോഗതി പരിഗണിച്ച് ഐ.സി.എ.ഒ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഒമാന് പ്രശംസാപത്രവും നൽകിയിരുന്നു.
ഐ.സി.എ.ഒയുടെ പ്രധാന പരിപാടികൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങൾക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതും സംഘടനയുടെ 42-ാമത് സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ചതും ഒമാന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാതിനിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തി. പുതിയ അംഗത്വം ആഗോള വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തീരുമാനങ്ങളിലും നയരൂപീകരണത്തിലും ഒമാന് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും