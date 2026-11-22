നേപ്പാളിന് കൈത്താങ്ങായി ഒമാൻ; ഭക്ഷണവും ടെന്റുകളും പുതപ്പുകളുമായി അഞ്ച് വിമാനങ്ങൾtext_fields
മസ്കത്ത്: പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നേപ്പാളിന് സഹായമെത്തിക്കാൻ അഞ്ച് വിമാനങ്ങളുമായി ഒമാന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ദൗത്യം. ഒമാൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏകോപനത്തിലാണ് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്.ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ടെന്റുകൾ, പുതപ്പുകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ, പാചകത്തിനും വെളിച്ചത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങളാണ് വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്.ഒമാന്റെ ദീർഘകാല മാനുഷിക സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് ഒമാൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിങ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ ബദർ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സആബി പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെയും ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് സഹായദൗത്യം. ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ആവശ്യക്കാരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.മസ്കത്തിലെ നേപ്പാൾ എംബസിയുമായും നേപ്പാളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായും ഏകോപനം നടത്തി ദുരിതബാധിതരുടെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് സഹായസാമഗ്രികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ദുരന്താനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായം ഉപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.