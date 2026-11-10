ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ സമിതിയിൽ ഒമാന് വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ സമിതിയിൽ ഒമാന് വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനംtext_fields
മസ്കത്ത്: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പാൻഡമിക് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തർസർക്കാർ പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ ബ്യൂറോ വൈസ് ചെയർമാനായി ഒമാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആരോഗ്യ ആസൂത്രണ, നിയന്ത്രണ വിഭാഗം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഡോ. അഹ്മദ് ബിൻ സാലിം അൽ മന്ധരിയാണ് ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
ആഗോള ആരോഗ്യരംഗത്തെ സഹകരണത്തിലും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒമാന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആരോഗ്യഭരണ രംഗത്തും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ സഹകരണത്തിലും ഡോ. അൽ മന്ധരിക്കുള്ള പരിചയവും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തവും പരിഗണിച്ചാണ് നിയമനം.
പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ ബ്യൂറോയിൽ കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഒമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. പാൻഡമിക് കരാറിന്റെ അനുബന്ധ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകും.
നവംബർ ഒമ്പത് മുതൽ 13 വരെ ജനീവയിലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സമിതിയുടെ ഒമ്പതാമത് യോഗത്തിൽ ഡോ. അൽ മന്ധരി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
2025 മേയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച പാൻഡമിക് കരാറിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് അന്തർസർക്കാർ പ്രവർത്തക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചത്. ഭാവിയിലെ പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഏകോപിത പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രോഗാണുക്കളുടെ സാമ്പിളുകളും ജനിതക വിവരങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ രേഖയുടെ രൂപീകരണവും സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതലകളിലൊന്നാണ്.