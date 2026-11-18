സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നിരന്തര ചർച്ച വേണം; സർക്കാർ നടപടികൾ ലളിതമാക്കണം –സയ്യിദ് ദി യസിൻtext_fields
മസ്കത്ത്: സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ബിസിനസ് മേഖലയിലെ സർക്കാർ നടപടികൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കണമെന്നും സാമ്പത്തികകാര്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ദി യസിൻ ബിൻ ഹൈതം അൽ സഈദ്. സാമ്പത്തിക ഏകോപന കൗൺസിലിന്റെ പ്രഥമ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായും സംരംഭകരുമായും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരന്തരവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മനസ്സിലാക്കി അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരണം. ഇതിലൂടെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വളർച്ചക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുമാണ് സാമ്പത്തിക ഏകോപന കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.