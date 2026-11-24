ഒമാൻ ചേംബർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പുതിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ 2026–2030 കാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്കും ഗവർണറേറ്റ് ശാഖകളിലേക്കുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ 23ന് വൈകീട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി വിജയികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.
വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം വാണിജ്യ-വ്യവസായ വിഭാഗം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ ഗാലിബ് ബിൻ സഈദ് അൽ മഅ്മരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, നീതിന്യായ-നിയമകാര്യ മന്ത്രാലയം, വാണിജ്യ-വ്യവസായ-നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളും കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്ന് അരീജ് ബിൻത് മുഹ്സിൻ അൽ സാബി, റാഷിദ് ബിൻ ആമിർ അൽ മുസൽഹി, ഇബ്രാഹിം ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഹുസ്നി, ഗാസി ബിൻ നാസർ അൽ അലവി, ജുമാ ബിൻ റിദ അൽ സാലിഹ് എന്നിവർ വിജയിച്ചു.
ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്ന് മുഅമ്മർ ബിൻ അബ്ദുസ്സലാം അൽ റവാസ്, സാലിം ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ കാഫ്, ഹാമിദ് ബിൻ മഹാദ് ഖത്തൻ, മുഹമ്മദ് ബിൻ ഫൗസി അൽ ഷൻഫരി, അബ്ദുല്ല ബിൻ സഈദ് അൽ തുവൈബ് അക്കാക് എന്നിവരും വിജയികളായി.മുസന്ദം, ദാഖിലിയ, വടക്കൻ ബാത്തിന, തെക്കൻ ശർഖിയ, വടക്കൻ ശർഖിയ, ളാഹിറ, വുസ്ത എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചുപേർ വീതവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
വിദേശ നിക്ഷേപക കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധിയായി അഹമ്മദ് സുബാനിയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.പൊതുമേഖലാ ഓഹരി കമ്പനികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഫൈസൽ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ റവാസ്, ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഫന്ന അൽ അരൈമി, മുസ്തഫ ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, സഹാം ബിൻത് അഹമ്മദ് അൽ ഹാരിസി, ഫൈസൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ യൂസുഫ് എന്നിവർ വിജയിച്ചു.